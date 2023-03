Retraites : entre 40 et 50% de grévistes dans les écoles primaires jeudi

Entre 40 et 50% des professeurs du primaire seront en grève jeudi à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, prévoit mercredi le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Le syndicat s'attend à de fortes mobilisations dans de nombreux départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne avec plus de 50% de grévistes, la Seine-Saint-Denis (55%) ou encore Paris avec 70% de professeurs des écoles en grève, a détaillé sa secrétaire générale Guislaine David.

"Un vrai sacrifice pour les étudiants"

"Ça devient un vrai sacrifice pour les enseignants de faire grève au vu du contexte salarial des professeurs des écoles. On remarque également que des collègues s’engagent dans des rassemblements après la classe", a commenté Guislaine David dans un message écrit transmis à l'AFP. La plus forte mobilisation dans l'Education nationale dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites date de la première journée de mobilisation, organisée le 19 janvier.

Le ministère de l'Education nationale avait enregistré 42,35% de grévistes dans le primaire et 34,66% dans le secondaire (collèges et lycées). Les syndicats avaient eux annoncé des taux de grévistes de 65% dans le second degré et 70% dans le primaire.