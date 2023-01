Retraites : à quoi faut-il s'attendre pour la journée de mobilisation des syndicats ?

"Trouvons des modes d'action qui ne pénalisent pas nos concitoyens", a déclaré Élisabeth Borne jeudi matin, appelant à "la responsabilité des organisations syndicales" opposées à la réforme des retraites. Peu après la présentation du projet, les huit syndicats les plus importants ont annoncé une grève et une mobilisation partout en France le jeudi 19 janvier prochain. Et à une semaine de ce premier rendez-vous, de nombreux secteurs ont d'ores et déjà appelé à la grève.

C'est le cas, par exemple, des métiers concernés par la fin des régimes spéciaux comme les électriciens. Un préavis a été déposé par la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT. C'est aussi le cas à la RATP, où quatre syndicats appellent à rejoindre le mouvement.

De nouveaux blocages dans les raffineries ?

Dans les raffineries, les organisations rejettent également la réforme des retraites, et les blocages pourraient à nouveau avoir lieu quelques mois après les difficultés de septembre-octobre 2022. Au micro d'Europe 1, le secrétaire général pétrole à la CGT, Emmanuel Lépine, appelle à un mouvement massif. "Plus forte sera la mobilisation à partir du 19 janvier, et plus courte sera la nécessité de démontrer que l'ensemble des travailleurs en France ne veulent pas de deux ans de plus pour travailler", argumente-t-il.

"Nous appelons l'ensemble des travailleurs des secteurs économiques, aussi bien publics que privés, à se mobiliser le 19 janvier", poursuit le syndicaliste. Mercredi, les syndicats de la fonction publique ont annoncé qu'ils se joindront à la mobilisation. Jeudi, ce sont les cheminots qui se sont réunis, et les quatre principaux syndicats appellent aussi à la grève le 19, même s'il n'y a plus de régime spécial pour les entrants depuis 2020. Ces derniers sont mobilisés contre la réforme des retraites.