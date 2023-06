Retraitée de 89 ans agressée à Cannes : deux mineurs condamnés à un an de sursis probatoire

L’affaire avait fait grand bruit. Les deux adolescents de 14 et 15 ans qui avaient agressé Angèle, 89 ans, alors qu'elle rentrait à son domicile à Cannes La Bocca, en août 2022, ont été condamnés au tribunal de Grasse mercredi à un an de sursis probatoire avec obligation de soins. Après plusieurs mois en centre éducatif fermé, ils ont pu rentrer chez eux.

Un troisième mineur jugé en septembre

Le parquet avait requis 24 mois de sursis probatoire, les juges ont condamné les deux mineurs auteurs des faits à la moitié, une déception pour l’avocat de la victime, maître Jawed Dani. "On pouvait s'attendre à plus ferme comme décision. Ce n'est pas assez satisfaisant", déplore-t-elle.

Absente à l’audience, Angèle, 89 ans, se remet doucement de l’agression. Son fils René a assisté aux débats, et ses sentiments sont partagés. "J'espère que cela leur a donné une leçon et qu'ils ne recommencent pas. Ce sont des gamins. Nous, par contre, on était obligé de payer les frais médicaux", explique le fils d'Angèle.

L’avocate de l’adolescent qui a porté les coups sur l'octogénaire, maître Cevim Kasey, estime la sanction appropriée. "Cela va lui permettre d'être suivi pendant un certain temps par les éducateurs. Il faut savoir qu'il a été déscolarisé sur une période assez longue. Il a quitté la région et s'est retrouvé à Bordeaux, isolé de sa famille", livre l'avocate du mis en cause. Un troisième mineur qui accompagnait les agresseurs sera jugé en septembre pour avoir filmé la scène. Le parquet de Grasse avait fait appel de sa relaxe en novembre dernier lors de l’audience sur les faits.