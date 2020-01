Rétention de sûreté pour les djihadistes ? "Je suis pour la sécurité, pas pour cette sécurité prédictive"

INTERVIEW

Peut-on libérer un djihadiste ? La question est posée par de nombreux observateurs et responsables politiques alors que Flavien Moreau, le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, vient de sortir de prison. Pour Me Henri Leclerc, avocat, envisager une rétention de sûreté à vie, après l'exécution de la peine, est une aberration juridique et sociétale. Interrogé dans la matinale d'Europe 1 mercredi, celui qui est également président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme s'est dit "pour la sécurité, mais pas pour cette sécurité prédictive".

