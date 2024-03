Restos du Cœur : les bénévoles présents tout le week-end pour récolter un maximum de denrées à Toulouse

Depuis ce samedi matin, les dons affluent dans le stand des Restos du Cœur situé juste devant les caisses. Les clients de cette grande surface n'ont que quelques mètres à faire pour donner. Les Restos ont dressé une liste de denrées dans laquelle on retrouve : des conserves de légumes, des produits d'hygiène ou encore des produits pour bébés.

"Je pense que de plus en plus de gens en ont besoin"

Donner est un geste évident pour ces donateurs : "C'est important, on a tous connu des gens qui étaient un peu dans la galère et on sait très bien que c'est difficile. On apporte sa petite pierre à l'édifice". "Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et je sais qu'il y a le problème qui existe avec le chômage et tout ça. Je pense que de plus en plus de gens en ont besoin", "Je pense qu'il faut donner. Si tout le monde fait pareil, il y aurait moins de gens qui crèveraient la dalle".

Ce stand des Restos du Cœur est organisé de sorte à ne rien mélanger. Dix cartons étiquetés pour ranger au mieux les produits. Tout le monde se mobilise ici ce week-end. Si l'objectif national est d'atteindre les 9.000 tonnes de dons, en Haute-Garonne, on espère faire aussi bien que l'an dernier avec 206 tonnes de denrées récoltées.