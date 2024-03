Haute-Garonne : quand un élu démissionne pour sillonner les cinq continents

Quitter la politique et la Haute-Garonne pour faire le tour du monde. C'est l'étonnant projet de Didier Cujives, maire socialiste de la commune de Paulhac, située près de Toulouse. Annoncée officiellement à ses administrés fin janvier, la décision de celui qui a passé 35 ans de sa vie en politique sera effective le 30 avril 2024 et entrainera sa démission de l'ensemble de ses fonctions, à savoir maire, conseiller départemental et président du Comité départemental de tourisme de Haute-Garonne.

Un départ à la retraite à 64 ans

Sa succession est d'ores est déjà en préparation. Alors que son binôme, un jeune homme kurde de 33 ans, prendra sa place au conseil départemental, Didier Cujives a indiqué que c'est une femme qui prendrait la tête de la mairie. "J’ai annoncé ma volonté de partir en janvier 2024 lors mes vœux et depuis je prépare mon départ. J’ai réuni mon équipe municipale et plusieurs personnes ont exprimé leur envie de me succéder", a-t-il assuré lors d'un entretien avec nos confrères de Ouest-France. Nous en avons parlé et ce sera une femme. Les élus devront bien sûr voter maintenant…".

Même s'il assure que son départ n'est aucunement lié à un manque de motivation ou d'envie, le futur élu à la retraite est persuadé de la nécessité d'un renouvellement de la classe politique. "Je prends toujours beaucoup de plaisir et j’ai la volonté de bien faire… Mais il faut que cela s’arrête ! (...) Je veux partir. Il faut une fin à tout ça. Le renouvellement de la vie politique est indispensable et nécessaire." D'autant plus qu'un départ à 64 ans, comme l'exige la nouvelle réforme retraite d'Emmanuel Macron, n'est pas dû au hasard. "Je suis un citoyen normal, donc je ne comprends pas pourquoi certaines personnes pourraient rester en poste plus longtemps."

Amérique du Sud, treks et ateliers crêpes

Mais celui qui s'est engagé au PS en 1979 compte bien profiter de sa retraite et c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il va poursuivre son aventure avec sa compagne. Ensemble, ils ont acheté et complétement rénové un camion, l'équipant de panneaux photovoltaïques et de toilettes sèches. Ils l'ont aussi rendu capable de rouler sur n'importe quelle surface avant de le baptiser Ulysse.

Durant les deux prochaines années, le couple a ainsi prévu de parcourir l'Amérique du Sud au volant du bolide, en commençant par l'Argentine et l'Uruguay. Passionné par la montagne, le duo rêve également "d'échanger avec les peuples autochtones, marcher des treks en montagne, mais aussi faire du woofing (ndlr : travailler bénévolement au sein d'une ferme biologique en échange du gîte et du couvert)" à travers les cinq continents.

Mais ils comptent aussi faire découvrir des petites spécialités françaises aux quatre coins du globe : "On préparera des crêpes et des quatre-quarts qu’on distribuera !". Un beau projet qui va débuter le 5 mai prochain, seulement quelques jours après ses adieux à la mairie.