Réseaux sociaux : le «sharenting», cette pratique des parents qui peut nuire aux enfants

Une journée au parc et des enfants qui se rafraîchissent sous les jets de fontaine. Nawel, assis sur les marches, surveille ses enfants. Elle aime immortaliser et partager ces petits moments de joie et de vacances sur son compte Instagram. "C'est aux îles Canaries. Ici, c'est mon fils, avec la plage en fond", détaille-t-elle, téléphone en main, à Europe 1. Si le compte est public, cette mère de famille n'a toutefois pas peur qu'une tierce personne récupère ces photos. "Non je n'ai pas peur, sinon je ne les partagerai pas !", insiste-t-elle.

Cette pratique connue sous le nom de "sharenting" s'est massifiée ces dernières années, si bien qu’une proposition de loi sur le sujet est actuellement en débat à l'Assemblée nationale pour tenter d'encadrer cette pratique et protéger les plus jeunes.

50% de contenus pédocriminels issus des réseaux sociaux

Les associations alertent sur les risques de cette tendance, alors qu'à l'âge de 13 ans, il existe déjà en moyenne 1.300 clichés d'un enfant sur internet. "Il y a le côté cyberharcèlement : quand ils vont grandir, peut-être que des camarades de classe vont pouvoir tomber dessus, et subir des brimades, des moqueries", rappelle Socheata Sim, de l’association Caméléon, qui souligne le risque de l'usage pédocriminel. "Des personnes qui recherchent ces photos, qui les collectionnent, en font usage notamment parce qu'elles fantasment dessus". D'ailleurs, on compte 50% des contenus pédocriminels qui proviennent de photos partagées sur les réseaux.

Les associations conseillent donc de paramétrer chaque réseau social pour limiter l’accès aux photos, ou de partager avec son entourage dans des groupes privés.

Pour trouver de l’aide pour paramétrer ses réseaux - en tant que parents ou en tant qu’ados, il est possible d’appeler gratuitement le 3018 (numéro de e-enfance). L’association L’Enfant bleu – Enfance maltraitée publie également sur sa page un guide de paramétrage, réseau par réseau.