Réseaux sociaux : pourquoi Facebook perd des abonnés ?

DÉCRYPTAGE

Facebook a été créé en 2004 et jamais le réseau social n'avait vu le nombre de ses utilisateurs baisser. Ces 3 derniers mois, un million de personnes ont tout simplement arrêté de se connecter chaque jour. Certes, il en reste encore près de 3 milliards mais la tendance est là : Facebook perd du terrain face à la concurrence, en particulier celle de TikTok .

La plateforme lancée en 2016 a déjà réuni 1 milliard d'utilisateurs dans le monde et affiche une croissance exponentielle. "Les gens ont beaucoup de choix pour passer le temps. Et des applis comme TikTok grandissent très vite", a déclaré Mark Zuckerberg . Ce qui s'explique notamment parce qu'elle correspond plus aux demandes des internautes, selon Grégory Bley-Desforges, l'un des responsables de TikTok en France. "N'importe qui, parce qu'il a envie de communiquer sur quelque chose, peut directement avec son téléphone enregistrer, éditer et publier un contenu. C'est la reprise en main de l'utilisateur comme créateur, avec cette capacité d'émerger sur une plateforme au même titre que des célébrités".

Le métavers est dans le flou

Facebook pâtit également pour l'instant du flou qui entoure son virage vers le métavers, cet univers de réalité virtuelle augmentée, qui donne désormais son nom au groupe, Meta. Les investissements en 2021 ont largement dépassé les gains : 8,9 milliards de dépenses contre 2,3 milliards d'euros de revenus seulement. Le métavers est une stratégie de long terme, Mark Zuckerberg le sait mais Wall Street n'attend pas et le titre Meta a dévissé de plus de 25%, entraînant une baisse générale du Nasdaq. Le groupe de Mark Zuckerberg subit aussi les conséquences des différentes polémiques sur les données des utilisateurs, le renforcement de réglementations européennes ou encore les règles imposées par Apple l'année dernière en matière de ciblage publicitaire.

Des géants de la tech qui performent, d'autres trinquent

Parmi les fameux "GAFAM", seul Facebook, devenu Meta, perd du terrain. Les résultats ont au contraire été très bons voire même historiques pour Apple (83 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2021, +29%), Amazon (qui a doublé ses profits au 4ème trimestre 2021), Google (258 milliards de dollars engrangés, +41% en 1 an) et Microsoft, qui enchaîne les investissements majeurs.

En revanche, ce début de sortie de crise sanitaire avec la fin du télétravail généralisé et l'arrivée massive de vaccins contre le Covid-19, a fait d'autres victimes comme Netflix, qui a perdu 40% de sa valeur en 5 mois ou Zoom, dont l'action a été divisée par 4 en 1 an.