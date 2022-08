Reprise des incendies près de Landiras en Gironde : 6.000 hectares brûlés

Des reprises de feu près de Landiras, en Gironde, théâtre d'un gigantesque incendie en juillet, ont ravagé 6.000 hectares de forêts de pins depuis mardi après-midi, entraînant l'évacuation de milliers de personnes. Le "feu est très virulent et s'est étendu au département des Landes. Les communes d'Hostens, de Saint-Magne et des secteurs de Belin-Béliet ont été évacuées", soit environ 3.800 personnes, selon un communiqué de la préfecture de la Gironde. Ces communes se trouvent au coeur de la forêt des Landes de Gascogne.

Le feu a par ailleurs détruit 16 maisons sur plusieurs secteurs de la commune de Belin-Béliet où une opération d'évacuation d'environ 2.000 personnes était en cours. "Aucun blessé n'est à déplorer", selon la préfecture. Quelque 500 sapeurs-pompiers dont des pompiers venus en renfort d'autres départements, sont sur place, appuyés par des bombardiers d'eau de la sécurité civile.

Les Landes touchées

Par ailleurs, la préfecture signale que "le front de l'incendie se dirige vers l'A63 (Autoroute sens Bayonne-Bordeaux). Le "gestionnaire de l'autoroute ne constate pas de gêne à la visibilité mais dans l'immédiat, un abaissement de la vitesse à 90 km/h et une réduction à deux voies de circulation sur trois dans le sens Bayonne-Bordeaux ont été décidés". En fonction de l'évolution du feu, une coupure de l'autoroute est envisagée, selon la même source.

Dans la nuit, la préfecture des Landes voisine avait annoncé que l'incendie girondin avait "progressé défavorablement pour atteindre le département (...) en milieu de nuit", entraînant l'évacuation de 215 personnes. Les personnes évacuées résidaient dans des hameaux autour des communes de Mano et Moustey, dans le nord du département. Un accueil a été organisé à la salle des fêtes de la mairie de Moustey où se sont retrouvées 48 personnes, les autres partant chez des proches.

"À ce stade, aucune habitation n'est touchée par les flammes", souligne la préfecture des Landes selon qui deux sapeurs-pompiers ont été blessés, un blessé léger lors d'un incident avec un camion et un brûlé aux mollets. La Gironde a été frappée à la mi-juillet par deux incendies "hors normes", l'un à Landiras, à 40 km au sud de Bordeaux, le second à la Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon, qui ont dévoré 20.800 hectares de forêt, entraînant l'évacuation de plus de 36.000 personnes. Le feu sur le bassin d'Arcachon, près de la Dune du Pilat, a été maîtrisé le 29 juillet mais celui de Landiras, toujours également très surveillé par les pompiers, n'avait été que fixé le 25 juillet.