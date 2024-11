Réouverture de Notre-Dame : Rachida Dati en désaccord avec l'Église sur la gratuité de la cathédrale

Les touristes vont revenir massivement à Paris le 8 décembre prochain, quelques semaines après la parenthèse olympique. Après cinq ans de travaux, Notre-Dame de Paris va ouvrir ses portes et la ministre de la Culture, Rachida Dati, réaffirme son désir de rendre payant l'accès à l'édifice religieux pour les visiteurs.

"Trahir leur vocation originelle"

Une position assumée par la ministre devant la Conférence des évêques de France. Pour elle, il faut rendre payant l'accès à Notre-Dame pour les touristes. La ministre l'a répété lundi lors de la soirée de clôture des États généraux du patrimoine religieux. "Je n'avais pas l'intention de marchander le patrimoine religieux Monseigneur. Loin de moi cette idée. Surtout, elle pourrait permettre de sauver une grande part de notre patrimoine. Quoi de plus beau, de plus noble pour Notre-Dame, rebâtie par la mobilisation de tous, vous l'avez rappelé par une générosité inédite, que de permettre à son tour que des édifices religieux en péril puissent être sauvés ?", a-t-elle indiqué.

Rachida Dati estime qu'un ticket à cinq euros par touriste rapporterait 75 millions d'euros par an. Un discours qui, à ce stade, n'a pas convaincu l'Église. Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort a rappelé face à la ministre que les lieux de culte sont "affectés aux cultes exclusivement et intégralement et qu'en faire payer l'entrée serait une manière de trahir leur vocation originelle".