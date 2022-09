Rentrée scolaire : quel est l'état d'esprit des élèves ?

Le compte à rebours est lancé pour douze millions d'élèves. De l'école primaire au lycée, ils reprennent le chemin de l'école ce 1er septembre. Prise de contact avec son enseignant, découverte de ses camarades, cette année, pour la première fois depuis deux ans, le retour en classe se fait sans masque. Un retour en classe très attendue par ces collégiens de Poissy qu'Europe a pu rencontrer.

Choisir ses options

Axel s’apprête à rentrer en cinquième, tout sourire, dévoilant ses nouvelles bagues sur les dents, il discute avec Karim, son meilleur ami : "On est dans le même collège mais on ne sait pas encore si on est dans la même classe", raconte-t-il. Cette année, ils doivent choisir des langues : "J'ai une famille qui est italienne donc pour parler avec eux, j'ai choisi l'italien", poursuit-il.

Mais Karim lui a préféré l’allemand, dans un but très précis : "Je me suis renseigné sur les possibilités de métier, je pourrais être un franco-allemand, un chef d'entreprise pour la marque Volkswagen, ça peut être très intéressant [car] le transport est important pour tout le monde, ça fait partie des droits [qui doivent être] accessibles à tous."

Retrouver les copains reste la première motivation

Un peu plus loin Carmen, qui aide son père et sa sœur à faire les courses, va entrer en sixième. Un petit changement. "Je n'ai pas trop peur car ma sœur m'a tout dit donc je sais que ça va aller", sourit-elle. Retrouver les copains c’est évidemment la première motivation… Mais Sarah, elle, à cinq ans, est heureuse d'entrer en Grande Section pour une chose : "Est-ce que je vais apprendre à lire et à écrire ?" se questionne-t-elle.