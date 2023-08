Rentrée scolaire : l'inflation frappe durement les étudiants en STAPS et en arts plastiques

Le coût de la rentrée étudiante augmente, cette année encore, en raison de l’inflation. Les dépenses dépasseront, tout frais compris, les 3.000 euros selon un calcul de la Fage, première organisation étudiante, dévoilé ce mercredi. Pour certaines filières, certains coûts s’ajoutent à celles du logement, de l’alimentation ou des livres. Il s’agit du matériel à acheter pour suivre certains cours, dont les prix ont bien augmenté.

Quatre cent euros de dépenses de matériel sportif en STAPS

C’est le cas des élèves en licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l’université. Pour eux, le coût du matériel pédagogique a ainsi grimpé de 20% cette année par rapport à 2022. En comptant les dépenses liées aux équipements spécifiques, nécessaires aux différentes activités pratiquées pendant l’année, il atteint en moyenne 400 euros pour cette rentrée d’après l’association nationale des étudiants en STAPS, l'Anestaps. C’est le deuxième poste budgétaire après le logement.

"Il y a des sports qui coûtent plus cher que d’autres, comme l'escalade avec les chaussons, ou le surf car il y a l'achat de la combinaison qui rentre en compte", énumère Thomas Chapotat, premier vice-président général de l’Anestaps. "Mais il y a aussi des sports plus basiques, comme le judo ou la natation, qui font quand même des paniers à plus de 30 euros. Sachant qu'en général on réalise entre quatre et huit activités physiques et sportives en une année", la facture peut vite grimper, explique-t-il.

"Au moins 600 euros" pour du matériel de rentrée en arts plastiques

L'augmentation du prix des matières premières, en particulier la hausse du coût du papier, impacte également le portefeuille des étudiants en architecture et en arts. "En début d'année, pour toutes les fournitures, c'est au moins 600 euros", comptabilise Lucas, en master 2 de recherche en arts plastiques à Amiens, à l’université Picardie-Jules Verne.

"Que ce soit pour tout ce qui va être fil, aiguilles, mais également laine, coton... On a le carton plume, par exemple, qui coûte vraiment plus cher cette année, ainsi que les encres", note l’étudiant. "Avant, j’achetais tout en début d'année, et là, j'ai plutôt tendance à échelonner au fur et à mesure des mois pour éviter d'avoir un coût trop important à supporter en septembre", confie-t-il.

Certaines fournitures ne servent pourtant qu’un semestre ou qu’une année. Et les systèmes de location de matériels sont encore trop peu développés au goût des associations étudiantes.