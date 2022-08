«C’est indéniablement plus cher» : les parents face à la hausse du prix des courses scolaires

REPORTAGE

Plus que deux semaines avant le retour à l'école. Une période plutôt douloureuse pour le portefeuille des parents qui doivent s'atteler aux fameuses courses de la rentrée scolaire. Et Nicole n'y échappera pas... Dix copies doubles, six intercalaires ou encore cinq tubes de colle. Avec son fils collégien, elle lit attentivement la liste des courses. Direction le rayon des cahiers ou le prix de certains lots de marques a augmenté de deux euros en un an.

"J'essaie de prendre le moins cher"

"Mais les cahiers, je suis choquée. 17 euros pour le pack de cinq !", s'insurge la mère de famille. "Ce sont les 96 pages 24/32 et moi, j'essaie de prendre le moins cher. Il y en avait à 18 euros, à 20 euros même." Après les cahiers, les courses continuent avec les crayons et le fils de Nicole a ses habitudes. Il choisit des stylos à gommes. "C'est un pack de quatre à 5,90 euros, contre 4,99 euros l'an passé", souligne Nicole. La hausse n'est que de quelques centimes, mais dans ce rayon, d'autres modèles coûtent aussi plus cher.

"On va jouer serré au niveau de l'économie"

"Pour certains produits, c'est 50 centimes d'augmentation. 50 centimes multipliés par toute une liste de 50 fournitures, il faut avoir le cœur bien serré cette année", confie la mère de famille sur Europe 1. Alors pas le choix, il faut se priver de certaines nouveautés. "On va jouer serré au niveau de l'économie. Avant, je pouvais me permettre de lui reprendre une nouvelle règle, là non."

L'année dernière, Nicole a déboursé 180 euros pour les fournitures de son fils. Cette fois-ci, la note s'annonce plus salée alors que les courses sont loin d'être finies. "J'en ai pour 65 euros. On n'a même pas fait la moitié, on n'a pas le sac à dos. Il nous manque des cahiers. Pour moi, oui, c'est indéniablement plus cher", assure Nicole. Cette année, les familles devront affronter une hausse de 10 à 25% du prix des courses scolaires.