Rentrée scolaire : la seconde main, un bon plan pour acheter des fournitures à prix cassés

C'est la course aux fournitures scolaires. Deux jours après la rentrée, il vous reste peut-être encore quelques achats à faire pour vos enfants. Et si c'est le cas, pensez aux sites internet qui vendent des fournitures d'occasion. C'est une manière d'éviter la foule des magasins, mais aussi de faire de bonnes affaires. Laetitia n'avait pas les moyens d'acheter un sac à dos de grande marque à sa fille, jeune collégienne. Alors elle a regardé du côté des plateformes de seconde main comme Beebs où elle en a trouvé un à prix cassé.

25 à 50% d'économie

"Le prix du sac en magasin, neuf, est à 56 euros. J'ai recherché sur les sites d'occasion, notamment sur Beebs, et je l'ai trouvé à 5 euros. Donc j'ai fait une économie d'au moins 51 euros." Une bonne affaire alors que la liste des courses s'est allongée cette année. "Ma grande est entrée au collège, donc il y a des fournitures bien particulières comme les arts plastiques. La facture a été plus élevée pour cette année : je suis à 150 €." 150 euros contre 70 l'an passé. Alors il faut faire la chasse aux économies.

Les plateformes de seconde main comme Rakuten en proposent sur tout un tas d'articles indispensables à la rentrée des classes, et même ceux les plus high tech. "On a 35 % de croissance d'achats d'ordinateurs portables reconditionnés par rapport à d'autres périodes de l'année", note Marion Goeusse-Kobik, directrice de la communication de Rakuten France. Quel que soit le produit, les Français estiment que la seconde main permet de faire 25 à 50% d'économie.