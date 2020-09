Rennes : 43 cas de Covid-19 chez des étudiants en santé

Quarante-trois cas de Covid-19 ont été confirmés chez des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie de l'université de Rennes 1, ont annoncé dimanche soir dans un communiqué l'Agence régionale de Santé et la préfecture de Bretagne. La faculté de médecine suspend ses cours en présentiel durant sept jours "pour l'ensemble des étudiants de deuxième et troisième années de médecine, majoritairement touchés, à compter du lundi 14 septembre", précisé le communiqué.

Trente-cinq étudiants de médecine ont été contaminés, ainsi que cinq en pharmacie et trois en odontologie. Douze premiers cas avaient été signalés auprès de l'ARS vendredi, avant que l'enquête sanitaire ne révèle l'existence de 31 autres cas confirmés de Covid-19. Les étudiants concernés auraient été contaminés "lors de soirées dans des débits de boisson", estime l'ARS, alors que l'université de Rennes 1 avait "strictement interdit toute soirée d'intégration". Ils seront isolés à leur domicile pendant sept jours.

La circulation du virus s'accélère en Ille-et-Vilaine, département classé rouge depuis vendredi. Le taux d'incidence y est de 58 cas pour 100.000 habitants. Dans la métropole rennaise, le taux atteint 93 cas pour 100.000 habitants.