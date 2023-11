Vie au bureau : de quel sujet parlez-vous avec vos collègues à la machine à café ?

"Moi, je parle de tout et de rien", "on parle de la météo souvent, de nourriture, des vacances et des passions". Ce sont donc les principaux sujets qui ressortent de vos conversations à la machine à café. Mais dans tout cela, il y a un sujet qui revient plus que les autres : les relations amoureuses.

68 % des Français estiment que l'argent est un sujet tabou

Lorsque l'on vous demande si vous parlez d'amour au travail, la réponse est "oui mais" : "ça peut arriver, avec certains". Un tiers des Français reconnaît même apprécier les ragots concernant les histoires sentimentales entre collègues. D'autres aimeraient pouvoir en vivre : "Il faudrait qu'il y en ait", s'amuse un homme interrogé.

À l'inverse, certains sujets restent difficiles à aborder. Selon la dernière étude de l'Ifop, 68 % des salariés français estiment que l'argent reste tabou en entreprise : "Moi, j'en parle, mais les gens trouvent ça bizarre", "Les salaires en France, on ne parle pas trop de ça entre nous". Et la politique dans tout ça ? Ce sujet est l'un des plus clivants au travail : "Jamais, jamais, jamais. Chacun ses opinions, ses origines, ses cultures, donc on n'en parle jamais". Mais certains ont donné un conseil de prudence à suivre en entreprise : "Ce qu'il se passe au travail, reste au travail et vice versa".