Relation amoureuse : la catégorie sociale, un critère de compatibilité selon l'Insee

Etes-vous homogame ? Autrement dit, faites-vous partie du même groupe social que votre conjoint ? L'Insee adressait jeudi le portrait social de la France autour de cette question : qui vit avec qui ? Vous êtes donc homogames si vous occupez tous les deux un emploi du même niveau de qualification et de revenus. En France, c'est le cas de quatre couple sur dix.

Un phénomène qui concerne le haut de l'échelle sociale

En amour, comme en éducation, il y a une forme de déterminisme. On a plus de chance de s'unir quand on fait partie de la même catégorie sociale. Exemple, monsieur est chirurgien et madame est ingénieure. Ils occupent tous les deux des emplois de niveau supérieur. Plus bas dans l'échelle sociale, madame est caissière et monsieur est serveur. Mais le premier exemple est plus fréquent que le second précise Erwan Pouliquen, expert à l'Insee. "C'est un phénomène qui concerne davantage le haut de l'échelle sociale. Une personne en couple sur deux parmi les emplois de niveau supérieur, et seulement une sur trois parmi les emplois d'exécution peu qualifiés", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Parmi les catégories professionnelles, la palme revient aux couples d'indépendants, les avocats, les agriculteurs ou les médecins. Plus de 60% d'entre eux forment un couple homogame contre 40% pour les salariés. L'Insee relève aussi que le lieu de naissance favorise l'homogamie, mais seulement dans le bas de l'échelle sociale. Enfin, vieillir renforce la mixité. En amour, la probabilité de former un couple homogame recule légèrement avec les nouvelles unions, notamment chez les femmes.