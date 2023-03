Compromis, valeurs, sécurité... Ces signes qui indiquent que vous avez trouvé l'amour de votre vie

Est-ce réellement possible de trouver l'amour de sa vie ? Et comment le savoir ? Dans une relation, il arrive par moments que l'un des conjoints se pose des questions sur ses sentiments. Il va se demander s'il vit avec la bonne personne, où s'il aime vraiment toute la personnalité de son partenaire. Cependant, il faut accepter de ne pas être comblé sur tous les points. La perfection n'existe pas comme le confirme Caroline Weill, psychologue et invitée dans Bienfait pour vous. "La bonne personne est celle qui est parfaite pour vous", souligne-t-elle.

Faire des compromis

Pour la psychologue, certains signes ne trompent pas. "Il faut savoir qu'on n'est jamais comblé. On n'a jamais tout, il faut l'accepter. Mais est-ce que ce n'est pas justement un des signes qu'on a trouvé la bonne personne quand on est prêt à faire des compromis ? Pas des compromissions mais des compromis, ne serait-ce que pour faire plaisir à l'autre, car c'est un réflexe très naturel quand on aime", affirme Caroline Weill.

Être soi-même

La question du physique semble être un critère important. Et pourtant, pour la psychologue, il faut être soi-même. "La bonne personne, cela veut dire qu'on peut être exactement soi-même. On n'a pas à jouer un rôle et on n'a pas peur de se montrer tel que l'on est, même pour une première rencontre. En réalité, la rencontre, on ne la décide pas. Je crois qu'il ne faut pas nier cette part d'authenticité qui fonde aussi la rencontre", souligne la psychologue au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

S'accorder sur les valeurs

Certains couples présentent aussi des divergences politiques ou même religieuses. En revanche, pour Caroline Weill, "on s'accorde sur les valeurs". "C'est-à-dire, ce qui pour nous est prioritaire. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce la fidélité, la réciprocité, l'éducation des enfants ou même l'argent qui est aussi une question centrale dans le couple ? Concrètement, le partage des valeurs, c'est le plus important", insiste la spécialiste.

Se sentir en sécurité

Enfin, la psychologue Caroline Weill aborde la notion de sécurité dans un couple. "Ce n'est pas seulement faire face à l'adversité, mais se sentir en sécurité avec cette personne", détaille-t-elle. "Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on sait qu'on ne va pas être mal jugé parce qu'il y a une bienveillance de l'autre côté et qu'il y a un accueil. Donc, on n'a pas peur de se montrer exactement tel que l'on est. C'est ça la sécurité, et c'est ça aussi la réciprocité", conclut la psychologue.