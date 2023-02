Rejoignez le jury du Prix Littéraire Europe 1 - GMF

Cet article est sponsorisé par GMF

Lire permet de s’évader, de découvrir des trajectoires uniques et de fédérer autour de valeurs communes. A travers le Prix Littéraire Europe 1 - GMF, ceux qui œuvrent au service du collectif sont mis en lumière. Les passionnés de littérature pourront cette année encore tenter de faire partie du jury composé de personnalités prestigieuses d’Europe 1, de GMF, du monde des Lettres et de la Fonction Publique. Les délibérations auront lieu en mai et la remise du Prix se tiendra en juin prochain à Paris.

Quatre ans déjà !

Les valeurs humaines ne cessent d’inspirer les auteurs, et le Prix Littéraire Europe 1 - GMF l’illustre bien. Le premier lauréat était Carl Aderhold pour Le théâtre des nuits, une histoire d'amour déchirante pendant la première guerre mondiale. Charles Wright lui a succédé avec Le chemin des estives, sur les traces d’un jeune aspirant jésuite qui, misant sur la générosité des gens, s’échappe du vacarme de la ville pour renouer avec l’élémentaire. L’année dernière, le jury a récompensé Antoine Billot pour Le soldat Ulysse, récit de la quête d’identité d’un soldat amnésique en 1919.

Pour la 4ème édition, Nicolas Carreau animera les cérémonies du Prix Littéraire Europe 1 – GMF. Il est le spécialiste littérature d’Europe 1 à la tête de l’émission La voix est livre tous les dimanches de 14h à 15h. Depuis cette année, il propose également une chronique quotidienne dans la matinale : "La prescription culture".

Un jury prestigieux

La Présidente de Lagardère News, Constance Benqué, co-préside cette nouvelle édition avec Thierry Derez, Président de GMF et Président Directeur général de COVEA. Côté GMF, le jury sera composé de France Renucci, administratrice GMF, Directrice du CLEMI ; Hélène Martini, administratrice GMF, inspectrice générale honoraire et ex-Directrice de l’ENSP ; Bruno Seydoux, ancien Directeur des ressources humaines, membre de jurys littéraires et Jean-Philippe Margueron, administrateur GMF, ancien Major général de l’Armée de Terre et seront accompagnés de personnalités du monde des Lettres et de la Fonction Publique.

Chez Europe 1, en plus de Nicolas Carreau et Constance Benqué, seront réunis autour de la table Frédéric Taddei, journaliste et animateur, Céline Geraud, cheffe du service Société-Culture chez Europe 1 et Catherine Kolb, Directrice du Pôle Culture Publicité et Partenariat de Lagardère Publicité News.