Réforme des retraites, sécurité sociale, écoles... Retour sur 40 ans de manifestation en France

Avec 1,28 million de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation contre la réforme des retraites de ce mardi a été massivement suivie dans l'Hexagone. En France, ce projet est loin d'être le premier à avoir fait descendre dans la rue les opposants. Sur ces 40 dernières années, les Français se sont régulièrement rassemblés pour battre le pavé afin de faire plier les pouvoirs publics.

En 2010, la réforme des retraites se trouvaient déjà au cœur de l'actualité et plus de 1,2 million de personnes étaient descendu dans les rues pour faire entendre leur opposition. À l'époque, il s'agissait de reporter l'âge légal à 62 ans. Malgré la forte mobilisation, la loi portée par Éric Woerth, ministre du Travail au sein du gouvernement Fillon, avait fini par être adoptée. Quinze ans plus tôt, en 1995, c'est un million de Français qui proteste contre le plan d'Alain Juppé, toujours sur les retraites mais aussi sur la sécurité sociale. Après trois semaines de blocage, le gouvernement avait été contraint de céder.

850.000 personnes pour défendre l'école libre en 1984

En 2006, c'est la jeunesse qui investit massivement les rues pour s'élever contre le CPE, le contrat première embauche imaginé par Dominique de Villepin, alors Premier ministre de Jacques Chirac. L'exécutif souhaitait élaborer un type de contrat à durée indéterminée pour les jeunes de moins de 26 ans. En dépit du million de manifestants opposés à la mesure, le texte est finalement adopté. La loi est également promulguée mais ne sera jamais appliquée.

Enfin, en 1984, 850.000 Français défilent pour défendre l'école libre. Une institution à laquelle a voulu s'attaquer Alain Savary, ministre de François Mitterrand, lequel renoncera finalement à cette réforme.