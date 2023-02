Réforme des retraites : quelques incidents dans le cortège parisien

Des incidents ont éclaté samedi à Paris en marge de la manifestation organisée pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec notamment une voiture renversée sur la chaussée et incendiée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les échauffourées ont commencé peu avant 15h30 quand un groupe d'éléments radicaux a tenté de partir en "cortège sauvage" en direction de la rue de Charonne, déviant ainsi du parcours déclaré entre les places de la République et de la Nation, a rapporté la préfecture de police.

Après l'intervention des forces de l'ordre, les heurts se sont poursuivis sur le boulevard Voltaire, avec des feux de poubelles et de vélos électriques, des conteneurs à verre renversés sur la chaussée et une voiture mise sur le flanc puis incendiée, nécessitant l'intervention des pompiers. Des projectiles ont également été lancés sur la police qui a réalisé plusieurs charges en retour.

Des tentatives de dégradations

Auparavant, plusieurs tentatives de dégradations sur des vitrines de banques, de compagnies d'assurance et d'un fast-food ont également nécessité l'intervention des forces de l'ordre. A 16h, la préfecture de police n'avait fait état que d'une seule interpellation, pour port d'arme, au début de la manifestation. Selon une source policière, citant le renseignement territorial, plus de 2.000 "gilets jaunes" et 200 à 400 radicaux étaient attendus dans le cortège parisien.

Depuis le début de la contestation de la réforme des retraites, les manifestations parisiennes se sont déroulées sans incident majeur.