«On est là contre tout ce que fait Emmanuel Macron» : à Paris, les Gilets jaunes de retour

Ils sont de retour dans la rue le samedi. Des Gilets jaunes se sont réunis à Paris ce 7 janvier, quatre ans et demi après le début d'une manifestation qui allait devenir hebdomadaire. Beaucoup de ces Français rencontrés par Europe 1 étaient là, en novembre 2018, à l'époque pour protester contre la taxe carbone sur les carburants et la limitation à 80 km/h sur les routes. En 2023, l'inflation et la réforme des retraites enflamment de nouveaux les débats.

Place d'Italie, dans le 13e arrondissement de la capitale, des manifestants sont venus avec le même gilet jaune, accroché pour certains à leur sac à dos. Plusieurs centaines de personnes ont arpenté les boulevards, encadrées par autant de forces de l'ordre.

Le chapitre 2 des Gilets jaunes

Si leur nombre est moindre qu'il y a quatre ans et demi, leur combat est identique. "Les revendications d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a quatre ans. Elles sont même plus approfondies puisque la situation s'est considérablement dégradée. Les gens n'ont plus les moyens de se nourrir, de se loger, de se soigner", explique une participante au micro d'Europe 1. Un autre Gilet jaune évoque "une détestation de (Emmanuel) Macron beaucoup plus ancrée, profonde et viscérale".

Le rejet de la politique du président est pour la plupart des manifestants une raison de rejoindre le mouvement ce samedi. "On est là contre la vie chère, contre la réforme des retraites, contre tout ce que fait Emmanuel Macron", opine une participante au rassemblement parisien. "C'est très difficile pour tout le monde, et à partir du moment où on a la capacité et la possibilité d'émettre un avis critique, il faut le faire", estime en outre un manifestant au micro d'Europe 1.

C'est le chapitre 2 des Gilets jaunes qui débutent ce samedi 7 janvier, affirme l'un des représentants historiques du mouvement. L'arrivée des manifestants est prévue à 19 heures à Bercy, devant le ministère de l'Économie, comme un symbole.