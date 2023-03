Réforme des retraites : partir plus tôt à la retraite ne rend pas plus heureux

Les pays où l’on part tôt à la retraite ne sont pas forcément les pays où les gens sont les plus heureux. Pour l’instant, en France, l’âge légal est encore fixé à 62 ans. Nous prenons donc notre retraite plus tôt qu’ailleurs et pourtant, l'indice du bonheur est moins élevé qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Finlande. Or, dans ces pays, partir à la retraite n’est pas possible avant 64 ans, voire même 66 ans comme en Allemagne.

"Ce qui pourrait expliquer cette contradiction apparente, c’est le fait que travailler plus augmente le niveau de vie, le PIB par habitant. Et ce point est l'une des six composantes prises en compte dans l’indice sur le bonheur", rapporte Sylvain Bersinger, économiste au cabinet Astérès.

"Le travail peut être source de liens sociaux. Dans l’indice sur le bonheur, il y a l’intensité des liens sociaux qui est prise en compte. Dans la manière dont a été construit l’indice sur le bonheur, certains indicateurs ont tendance à augmenter quand on travaille plus", ajoute Sylvain Bersinger au micro d’Europe 1. Toutefois, certains pays restent des exceptions. Les Autrichiens partent à la retraite tôt, à 62 ans, et l’indice de bonheur est parmi les plus élevés du monde.