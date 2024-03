«C'est l’échappatoire nécessaire dans mon quotidien» : le tango, la danse qui rend heureux

Les jours se rallongent, les températures repartent à la hausse, les fleurs dévoilent leurs couleurs... Pas de doute : le printemps fait son grand retour ces derniers jours. Et si le 20 mars marque le premier jour de cette saison, ce mercredi est aussi la journée internationale du bonheur. Parmi les idées pour être plus heureux : pratiquer régulièrement une activité physique, comme la danse. À l'international, le tango est utilisé par les médecins pour combattre la dépression et redonner le sourire aux patients. Mais les effets sont les mêmes pour tout le monde.

"Le tango me fait voyager"

À Paris, les bals de l'association Fréquence Tango sont vus comme des parenthèses de bonheur pour les danseurs. Dans la milonga, une salle de tango aux murs rouges, sous les lumières tamisées, les corps de couples enlacés défilent. La tête posée sur l’épaule de son partenaire, Elisa enchaîne les ronds de jambes. Une fois par semaine, le tango lui offre un instant de bonheur, de répit.

"Le tango, c'est l’échappatoire nécessaire dans mon quotidien personnel d’une maman solo, prof. J’ai besoin du tango pour le côté social, pour la musique, pour l’endroit où ça me transporte. Le tango me fait voyager", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Un vide en cas d'arrêt

Cette danse venue d’Amérique latine, Amalia la pratique depuis près de 20 ans, toujours avec autant de plaisir. "Il y a eu un moment où j'ai fait un grand arrêt et j'ai senti un peu ce petit vide. Et quand j'ai repris, j'ai ressenti le bien-être que ça me fait", souligne-t-elle. Et après quelques heures de tango, Amalia repart plus apaisée qu’à son arrivée, avec une seule hâte, revenir la semaine prochaine.