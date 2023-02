Réforme des retraites : face aux risques de perturbations dans les transports, les vacanciers s'organisent

À la veille de l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée, Élisabeth Borne fait un pas vers l'opposition. Dans le Journal du Dimanche, la Première ministre annonce que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 et non 64 ans. Une mesure qui va dans le sens de ce que souhaitaient les Républicains et qui coûterait, selon elle, entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an.

Une annonce qui intervient aussi avant deux nouvelles journées de mobilisation, mardi puis samedi. D'importantes perturbations sont donc encore à prévoir, notamment dans les transports. Les syndicats de la SNCF devraient annoncer ce lundi s'ils envisagent ou non une grève pour le deuxième jour de mobilisation, jour de départ de vacances. Alors, face à l'incertitude dans les gares mais aussi dans les raffineries, les Français s'organisent.

"On fait le pari que ça ira"

Certains, comme cet automobiliste, anticipent afin d'éviter les complications : "Je vais peut-être faire un plein quelques jours avant de partir et essayer de ne pas trop utiliser la voiture avant le départ des vacances". Il aura peut-être raison car un blocage des raffineries est prévu à partir du 7 février pour une durée de 48 heures, ce qui pourrait être problématique pour les vacanciers voulant faire le plein dans les stations service et qui ont du coup pris leur disposition.

"Les mouvements de grève, ça peut contraindre tous les plans de vacances, notamment aux moments clés. Le week-end est un moment clé pour eux pour revendiquer. Mais c'est un moment clé aussi pour nous, pour voyager sereinement", explique un autre vacancier.

D'autres, résignés, ont plutôt préféré ne pas s'en soucier. "On va partir en voiture, on fait le pari que ça ira. C'est quand même assez pénible en général, mais on ne sait pas ce qui va se passer. J'aurai l'occasion de faire le plein ou d'être embêté s'il y a des soucis dans les raffineries", sourit un automobiliste. "J'ai prévu de partir en vacances aux sports d'hiver, donc en voiture. Mis à part les bouchons, je n'ai pas de crainte particulière", ajoute un autre.

Des perturbations prévues, y compris dans les stations de ski

Enfin, certains ont préféré se tourner vers un autre moyen de transport. "On a réservé nos places de train. J'espère que les trains marcheront", avance une voyageuse. Mais même pour eux, rien n'est encore sûr car la CGT et Sud-Rail ont aussi appelé les cheminots à débrayer le 7 février. De nombreuses perturbations sont à prévoir, y compris dans les aéroports et dans les transports urbains.

Et même dans les lieux de vacances, en montagne notamment ce mardi, les travailleurs saisonniers des stations ont prévu de quitter leur poste pendant 1h30. Les adeptes de la glisse devront sûrement devoir déposer les skis un moment.