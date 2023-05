Réforme des retraites : à Marseille, la manifestation de toutes les colères

Manifestation de toutes les colères. Dans plusieurs villes françaises ce samedi, des syndicats, associations et partis politiques, répondent à l'appel de ce rassemblement pour dénoncer la réforme des retraites mais aussi l'inflation et autres sujets. Une première depuis le début de la contestation et ces 13 actes qui se sont tous tenus à l'appel de l'intersyndicale. Intersyndicale qui programme sa prochaine journée de manifestations le 6 juin, deux jours avant l'étude du projet de loi Liot d'abrogation de la réforme. Hors de question d'attendre jusque-là pour se mobiliser estiment certains. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Marseille, à la rencontre de ceux qui ne veulent pas attendre.

"Entretenir une mobilisation"

Parce qu'il est inconcevable pour lui de patienter encore un mois, le président de l'Association nationale des communistes manifestera dès cet après-midi. "J'avoue que quand j'ai vu tomber le 6 juin, je me suis dit 'aïe'. Tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas attendre cette date tranquillement. Il n'y a que la rue pour nous faire entendre", admet-il au micro d'Europe 1. Si c'est un désaccord sur la stratégie de l'intersyndicale pour certains, de son côté, Caroline Chevé, secrétaire départementale de la FSU, estime que ces actions sont complémentaires.

>> LIRE AUSSI - INFO EUROPE 1 - Élisabeth Borne recevra les syndicats les 16 et 17 mai

"C'est une des marques de ce mouvement. Il articule des grosses journées de l'intersyndicale et des actions locales. Le 6 juin, c'est une journée absolument fondamentale à l'appel de l'intersyndicale. On la prépare dès maintenant. Mais réussir des journées, c'est aussi entretenir une mobilisation, entretenir la flamme", explique-t-elle. Cela passera donc par un élargissement des revendications, en passant par la réforme des retraites jusqu'au pouvoir d'achat ou encore aux conditions de travail. Syndicats, associatifs et forces politiques de gauche, tous s'élanceront à 14 heures de la Canebière à Marseille.