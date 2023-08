Réduction des prélèvements d'eau : dans l'Ain, ce fabricant de plastique fait figure d'exemple

Pour une industrie plus économe en eau, 50 grands sites industriels ont pris un engagement : celui de réduire de 10% leurs prélèvements en eau d'ici à 2030. Le gouvernement a dévoilé, ce lundi 21 août, la liste des 12 premiers sites qui bénéficieront d'un accompagnement de l'État dans cette transition vers davantage de sobriété. C'est dans ce contexte que les ministres de la Transition écologique, de l'Industrie et de la Biodiversité étaient en déplacement dans l'Ain ce lundi.

Christophe Béchu, Roland Lescure et Sarah El-Haïry ont visité le site du fabricant de plastiques PVC Kem One. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque ce site fait figure d'exemple. L'entreprise a déjà pris des mesures pour réduire sa consommation en eau de 20 % d'ici au mois de novembre. "On peut réduire les consommations d'eau de manière significative en se posant déjà des questions sur la recherche de fuites et sur la manière de travailler au quotidien", indique Romain Petroff, directeur de l'entreprise.

"Une innovation technologique qui n'existe nulle part ailleurs"

"L'idée à long terme, c'est d'essayer de récupérer les eaux de procédés pour les purifier suffisamment pour pouvoir les réutiliser. Et ça, c'est une innovation technologique qui n'existe nulle part pour l'instant", poursuit-il.

Au total, ce sont 50 sites industriels, les plus gros consommateurs en eau, qui devront prendre des mesures. Le gouvernement veut réduire de 10% les prélèvements en eau du pays d'ici à 2030. "L'industrie, c'est environ 8% des prélèvements, 4% de la consommation d'eau. Elle doit donc faire sa part des 10%", assure Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Un enjeu d’autant plus important dans l’Ain, car depuis cinq ans, seuls quatre mois se sont déroulés sans arrêté préfectoral de prélèvement d'eau.