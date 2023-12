Redoublement facilité à l'école : une pratique «bénéfique» pour le choix d'orientation, selon Marjorie, ancienne élève

Une série de réformes pour "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée. Dans un courrier adressé aux enseignants mardi et alors que le classement Pisa a révélé une baisse "historique" du niveau des élèves français en mathématiques, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé plusieurs mesures. Parmi les mesures annoncées, les professeurs, et non les familles, auront désormais le dernier mot sur le redoublement.

"La deuxième année, on apprend mieux, c'est indéniable"

Sujet quasiment tabou ces dernières années, le ministre l'assure, "le redoublement n'est jamais une sanction, c'est, au contraire, une opportunité de plus pour réussir". C'est également l'avis de Marjorie, 40 ans, interrogée par Europe 1, qui n'en garde qu'un bon souvenir.

"J'ai redoublé ma troisième par choix. Cela a été appuyé par mes professeurs mais c'était vraiment un choix de redoubler parce que je n'avais pas des notes faramineuses sur ma première troisième. J'étais à 9,5-10 de moyenne à peu près et j'ai réussi à monter à 14 sur la deuxième troisième", se souvient-elle. "Ça m'a permis de partir dans l'orientation de mon choix. J'ai pu faire un bac littéraire avec option musique grâce à ça. [Le redoublement] a aussi été bénéfique pour la compréhension parce que la deuxième année, on apprend mieux, c'est indéniable, que ce soit avec les professeurs, avec les amis. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pu redoubler ma troisième", affirme-t-elle.

Les professeurs pourront aussi "recommander, voire prescrire" aux élèves des stages de réussite pendant les vacances scolaires "conditionnant leur passage dans la classe supérieure". Parmi les autres mesures annoncées, une nouvelle épreuve du bac en mathématiques et culture scientifique sera créée en classe de première à partir de l'année scolaire 2025-2026, tandis que le diplôme du brevet sera indispensable pour entrer directement au lycée "à partir de la session 2025".