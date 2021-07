"Réalise tes rêves", le programme qui accompagne les personnes "hors des radars" vers l'emploi

INTERVIEW

Accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi vers un retour au travail, tel est l'objectif de "Réalise tes rêves", un programme de recherche-action et d'innovation. "C'est un projet qui est né avec l'envie d'accompagner des personnes qui sont hors des radars des institutions, et de leur donner la chance de pouvoir imaginer, rêver et retrouver un emploi qui corresponde réellement à leurs aspirations, ou de créer leur entreprise", explique Emma Baïz, coordonnatrice du projet, invitée lundi du Club de l'été.

Actuellement, le programme agit sur trois territoires : "Lille-Roubaix, Aix-Marseille et l'Ile-de-France", détaille Emma Baïz, dressant la liste des partenaires de "Réalise tes rêves". "On a le Centre de recherche interdisciplinaire qui travaille sur l'ingénierie pédagogique, le laboratoire d'intelligence collective et artificiel à Marseille, Chance, un programme de coaching en ligne pour les personnes, l'Institut catholique de Lille, Synergie Family, une association de terrain qui accompagne les personnes."

La musique est un langage universel

Pour aider les personnes accompagnées à retrouver un emploi, "Réalise tes rêves" passe aussi par la musique, et plus particulièrement le rap, "un levier très fédérateur". "La musique est un langage universel", estime Emma Baïz, pour qui la musique peut aider des candidats ayant des difficultés à s'exprimer dans un cadre professionnel. C'est de ce constat qu'est née l'idée du projet "Raconte ton histoire", qui propose aux bénéficiaires de mettre en musique leur parcours de vie. "Pour se présenter, quand on fait des ateliers CV ou lettre de motivation très classiques, ça peut être un frein de s'exprimer tel quel, de pouvoir parler de soi... Via la musique, c'est un exercice cathartique", explique l'invitée d'Europe 1.

Les bénéficiaires "sont des personnes qui n'ont pas forcément eu de contact avec la musique, qui n'ont jamais enregistré pour la plupart", poursuit Emma Baïz. Mais grâce aux ateliers d'écriture et un coaching individuel, de bons résultats peuvent être obtenus en une semaine.