«Ras-le-bol» : à la gare Montparnasse, jusqu'à six heures de retard dimanche à cause d'une nouvelle panne

Pagaille à la gare Montparnasse à Paris. Une partie du trafic ferroviaire du sud-ouest a fortement été perturbée dimanche, en raison d’un problème d’alimentation électrique au niveau de Massy, dans l'Essonne. Résultats : des retards de trains allant jusqu'à six heures, des correspondances manquées et des trajets annulés. Des centaines de voyageurs se sont retrouvés bloqués en gare avec comme seule possibilité : patienter. Europe 1 est allée à la rencontre de ces voyageurs qui ont pris leur mal en patience.

"On paye plus de 100 euros et le service n'est pas à la hauteur"

Au fil des heures, les retards de train se sont accumulés dimanche. Les yeux rivés sur les panneaux d'affichage, Ophélie et Farid sont résignés. "C'est six heures de retard, donc il n'y a pas de correspondance, rien, je ne serai pas à mon travail, je commence à huit heures et il n'y a pas de solution, j'en ai un peu ras-le-bol", lance Ophélie. "Ils ont annoncé une demi-heure de retard, ensuite heure de retard, puis deux heures et jusqu'à quatre heures, c'est une galère, je suis quand même un peu énervé contre la SNCF", ajoute Farid.

Accoudée sur sa valise, Solène patiente. Habituée aux retards des trains, ce dysfonctionnement n'est qu'un problème de plus pour elle. "C'est le prix du train qui m'énerve... Quand on paye plus de 100 euros, c'est un gros budget et le service n'est pas à la hauteur derrière", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

"Personne pour nous renseigner"

Dans la gare, des centaines de voyageurs se sont entassés. Tous ont essayé d'obtenir des informations en vain : "On n'a personne pour nous renseigner. Il n'y a que les agents de sécurité dans la gare et les pauvres ne savent rien. C'est mal indiqué, on ne sait pas où aller", déplore Corinne qui finit par se diriger vers le guichet de réclamation où la file d'attente n'a cessé de s'allonger dimanche.

Ce lundi matin, quelques perturbations et retards sont encore à prévoir en gare Montparnasse.