Paris : trafic ferroviaire très perturbé à la gare Montparnasse en raison d'un problème électrique

La journée pourrait être longue à la gare Montparnasse ce dimanche. Peu après 12h, le trafic SNCF a dû être totalement interrompu en raison d'un problème d'alimentation électrique survenu à Massy, dans l'Essonne, à quelques kilomètres seulement de la gare desservant toute la moitié ouest du pays, rapporte France Bleu. Sur son site internet, la SNCF évoque un câble rompu à l'entrée d'un tunnel. À 14h42, la compagnie faisait état d'une reprise progressive de la circulation des trains, sur une seule voie uniquement et de façon alternée, précise-t-elle auprès de France Bleu.

Une reprise estimée "vers 17h30"

Le trafic reste donc très perturbé et d'importants retards sont à prévoir, entre 30 minutes et une heure, au départ de Paris-Montparnasse et jusqu'à 2 heures à l'arrivée dans la capitale, indique la SNCF. En parallèle, une opération destinée à évacuer les passagers d'un train bloqué en ligne, est en cours. Partie à 14h30, la rame de secours devait arriver sur place aux alentours de 15h. "Compte tenu du nombre de voyageurs, la fin de l'évacuation est estimée vers 17h", écrit la SNCF qui précise que la protection civile, les pompiers et des agents SNCF seront présents pour faciliter le transfert des voyageurs.

La compagnie estime ainsi la reprise progressive de la circulation de tous les trains "vers 17h30". En attendant, les voyageurs devront prendre leur mal à patience, comme ce fut le cas le 28 juillet dernier, toujours à la gare Montparnasse, victime cette fois-ci d'une panne géante, ayant affecté les systèmes de signalisation, et attribuée aux intempéries qui s'étaient abattus ce jour-là. La SNCF avait alors annoncé qu'elle rembourserait intégralement tous les voyageurs dont le train a accusé un retard supérieur à 4 heures.