Sardou, Duflo, Eyraud... Qui sont les personnalités distinguées par la Légion d'honneur ?

Une promotion exceptionnelle de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite a récompensé vendredi des centaines de personnes engagées depuis des mois contre le Covid-19, mais aussi des personnalités bien connues des Français. Du chanteur Michel Sardou au prix Nobel Esther Duflo, en passant par le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud : qui sont les personnes distinguées par la Légion d'honneur en 2020 ?

Du monde de l'entreprise à celui des Arts

Artistes, scientifiques, politiques disposent chacun de représentants dans cette nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Le chanteur Michel Sardou et le photographe Yann Arthus-Bertrand ont ainsi été faits commandeurs de la Légion d'Honneur. L'artiste lyrique Roberto Alagna et la chanteuse Angélique Kidjo deviennent officiers, et sont nommés chevaliers le violoncelliste Gautier Capuçon, les cinéastes Olivier Nakache et Eric Toledano ou la journaliste Carole Gaessler.

Cette année, les chefs d'entreprises ont également bénéficié d'une place de choix : le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, devient commandeur, Dominique Auzias, cofondateur du guide le Petit Futé et Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, deviennent officiers, et le PDG du groupe Accor Sébastien Bazin est fait chevalier, tout comme celui de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, ou le président d'ArianeGroup, André-Hubert Roussel.

Sont distingués en tant que commandeurs les prix Nobel de chimie Emmanuelle Charpentier et d'économie Esther Duflo, le psychiatre Boris Cyrulnik. Le glaciologue Claude Lorius et l'historienne Mona Ozouf sont élevés à la dignité de grand officier. Les anciens résistants Hubert Faure et Anne-Marie Krug-Basse sont quant à eux élevés à la dignité la plus haute, celle de grand'croix.

La navigatrice et présidente du WWF France, Isabelle Autissier, devient commandeur et le président du club de football de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, est fait chevalier. Le maire de Nice, Christian Estrosi, l'ancien ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, sont nommés officiers.

Les médecins et soignants récompensés

Aux côtés de ces têtes connus, 63% des 3.884 personnes décorées vendredi le sont pour leur "investissement dans la lutte contre l'épidémie", "la plupart œuvrant dans l'ombre", a insisté la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Parmi eux figuraient des médecins ou directeurs d'hôpital, des épidémiologistes, des responsables d'Ehpad, des infirmières, etc.

Quarante personnes décédées du Covid-19 "dans l'exercice de leurs fonctions" sont également décorées à titre posthume, principalement des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des agents administratifs et agents techniques intervenant en hôpitaux, en Ehpad ou en médecine libérale, précise le communiqué.