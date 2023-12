Légion d'honneur de Gérard Depardieu : une «procédure disciplinaire» va être engagée, annonce Rima Abdul Malak

Une "procédure disciplinaire" va être engagée par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de l'acteur Gérard Depardieu, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, a annoncé la ministre de la Culture Rima Abdul Malak vendredi.

"Une Légion d'honneur, cela distingue un homme, un artiste, une attitude, des valeurs. Il se trouve que j'ai échangé avec le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, le général Lecointre : un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur va se réunir et va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ce sera à eux de décider", a déclaré Rima Abdul Malak sur France 5, dans l'émission "C à vous".

L'acteur nie les accusations

"Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments en contradictoire" durant cette procédure "mais je comprends qu'elle puisse être faite. C'est important d'ouvrir cette question", a ajouté la ministre, qui se refuse toutefois à toute forme de "cancel culture" à l'encontre des œuvres cinématographiques où apparaissent l'acteur, âgé de 74 ans. "Je pense qu'il faut continuer à voir les films dans lesquels Gérard Depardieu a joué, on ne va pas arrêter de regarder ses films. En revanche, je ne crois pas qu'aujourd'hui qui que ce soit ait envie de faire une soirée hommage ou célébration à Gérard Depardieu. On ne va pas supprimer ses films de notre patrimoine, pas du tout !", a encore indiqué Rima Abdul Malak.

Gérard Depardieu avait reçu la Légion d'honneur des mains du président français Jacques Chirac en 1996. En déplacement à Moissac (Tarn-et-Garonne) avec le porte-parole du gouvernement Olivier Véran plus tôt dans la journée, la ministre avait déclaré que les propos et l'attitude de l'acteur lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018 faisaient "honte à la France". Dans ces images tournées il y a cinq ans et dévoilées dans un reportage de "Complément d'enquête" diffusé sur France 2 début décembre, le monstre sacré du cinéma français multipliait les propos misogynes et insultants en s'adressant à des femmes, n'épargnant pas une fillette de ses propos obscènes.

Gérard Depardieu est par ailleurs mis en examen depuis 2020 pour viols, à la suite d'une plainte d'une comédienne, Charlotte Arnould. Concomitamment à la diffusion de "Complément d'enquête", une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Darras, pour des faits a priori prescrits, remontant à 2007 sur un tournage. Gérard Depardieu nie ces accusations.