Qui sont les gagnants de l’Euromillions ? Et que vont-ils faire de leurs 157 millions d'euros ?

Tout le monde s’est demandé un jour ce qu’il ferait s’il remportait le jackpot au Loto ou à l’Euromillions. Pour un couple d’Alsaciens, ces questionnements sont devenus réalité. Ils se sont réveillés le 2 septembre avec un ticket gagnant valant… 157.170.843 euros. Soit le troisième plus gros gain de l’histoire des loteries en France. Les heureux gagnants se sont confiés mardi au Parisien.

"Je n’y croyais pas en voyant les résultats", avoue la femme. Et quelques jours après le résultat, le couple ne semble toujours pas réaliser. "Pour le moment, ils continuent à travailler. On verra une fois qu’on les aura conseillés", témoigne la responsable des gagnants à la Française des Jeux.

"Toutes les portes nous sont ouvertes, mais avec le virus les frontières sont fermées"

Mais travailler n’empêche pas d’avoir des rêves. Des rêves simples, en l’occurrence : "du matériel informatique pour lui" et une belle montre pour elle, disent-ils au journal. Et surtout des voyages. "Toutes les portes nous sont ouvertes, mais avec le virus, les frontières sont fermées", philosophe le couple qui envisage un tour du monde une fois la situation plus calme.

En attendant, la FDJ leur conseille d’investir dans le plus de domaines possibles : l’immobilier, les actions et les assurances vie. S’ils optaient pour ce placement, d’un taux de 1,4%, et s’ils plaçaient la totalité de leur gain, Le Parisien a calculé qu’ils engrangeraient 255 euros par heure, 6.000 euros par jour, plus de 180.000 euros par mois… et plus de deux millions d’euros par an.