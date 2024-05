Qu'est-ce qu'un «choc de foudre», le phénomène qui a tué un trentenaire dans le Pas-de-Calais ?

Un phénomène rare. La foudre a fait un mort et un blessé grave en frappant un terrain de football pendant un entraînement jeudi soir à Courrières, dans le Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture. Un homme est décédé, un autre "souffrant de douleurs thoraciques a été transporté au centre hospitalier en état d'urgence absolue" et un troisième est légèrement blessé, brûlé à la jambe, détaille la préfecture dans un communiqué, précisant que ce bilan est susceptible d'évoluer. La victime, âgée de 31 ans, a subi un phénomène très rare appelé "un choc de foudre".

En France, on relève chaque année près de 500.000 impacts de foudre. Dans les faits, ce phénomène correspond à une charge électrique très forte de plusieurs centaines de milliers de volts qui se forme dans un nuage avant de toucher la terre.

4.700 impacts sur le mois de mai

Alors en général, elle touche des objets en altitude. C'est pour cela qu'il est recommandé de ne pas s'abriter sous un arbre lors d'un orage. Mais éviter, les points en altitude n'annulent pas les chances de se faire foudroyer. Chaque année, une dizaine de personnes décède à cause d'un choc de foudre. Le mois de mai est actuellement très électrique. Ce jeudi, 4.700 impacts de foudre et plus de 115.000 ont été relevés depuis le début du mois.