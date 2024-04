Qu'est-ce que le «spoofing», cette technique de piratage qui inquiète le secteur aérien ?

C'est une inquiétude croissante dans le secteur aérien. Jusqu'à présent, les pilotes étaient habitués au "jamming", autrement dit un brouillage du GPS en approchant des terrains de conflit. Mais ils doivent désormais faire face à une autre menace : le "spoofing". Une technique qui trompe le système de navigation, qui va ainsi recevoir de fausses informations sur sa position. Un danger pour les pilotes en zones de conflit, qui s'étend aussi aux avions de ligne.

"L'objectif va être de décaler, par exemple de 20 cm toutes les 10 secondes. Ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, on se retrouve avec plusieurs mètres d'erreur. À force, ça va vous décaler de plusieurs dizaines, voire des centaines de mètres et cela pose problème pour la navigation des aéronefs et pour leur sécurité", explique Xavier Tytelman, pilote et expert en aéronautique.

"Quand on perd le GPS, on n'est pas totalement perdu"

Insuffisant néanmoins pour provoquer automatiquement un accident. "Le pilote va devoir s'adapter, vérifier sa position. Éventuellement, le contrôle aérien va pouvoir également lui confirmer sa position. Quand on perd le GPS, on n'est pas totalement perdu, on peut voler des heures et des heures sans GPS", appuie Xavier Tytelman.

Mais avec les nombreux conflits qui embrasent la planète - Ukraine, Proche-Orient en tête - la simple erreur de position pourrait faire de l'appareil une cible de choix pour le pays qui verrait un intrus dans son espace aérien, même pour quelques centaines de mètres.