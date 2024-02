Grève de la SNCF : quelles sont les modalités exceptionnelles de remboursement ?

Une nouvelle galère sera à gérer pour de nombreux Français qui partent en vacances par le train ce week-end du 17 et 18 février. Depuis mercredi et jusqu’à dimanche inclus, la CGT et Sud-Rail appellent les contrôleurs SNCF à la grève pour une meilleure rémunération et une meilleure prise en compte de la pénibilité de travail.

Le mouvement devrait être suivi par 70 % à 90 % des chefs de bord, selon les syndicats. Et comme leur présence est indispensable pour que les trains circulent, le trafic s’annonce extrêmement perturbé. Côtés voyageurs, de nombreuses questions se posent. Faut-il annuler son billet ? Le billet est-il remboursable ou échangeable ? Europe 1 vous répond.

Plusieurs possibilités de remboursement

Pour les voyageurs dont le train est annulé, plusieurs options s’offrent à eux, informe la SNCF. Il est possible d’échanger, sans frais, dans tous les TGV où il reste de la place jusqu’au lundi 19 février. La compagnie ferroviaire note qu’il reste environ 300.000 billets à la vente sur les TGV circulants.

Il est aussi possible de bénéficier d’un remboursement de 100 % du prix du billet uniquement si le client annule son voyage prévu entre vendredi 16 février et lundi 19 février inclus. Pour ces personnes, une mesure exceptionnelle supplémentaire est appliquée.

Une offre exceptionnelle

La SNCF offre une réduction sur le prochain voyage en TGV ou INTERCITÉS. Ces clients recevront automatiquement, sous un mois, un code ouvrant droit à 50 % sur un prochain voyage, à condition de le réserver sous 30 jours. Aucune démarche supplémentaire n’est requise.

SNCF Voyageurs recommandent aux usagers qui sont dans l’impossibilité de changer leur déplacement de bien vérifier la circulation des trains la veille à 17 heures sur les sites et applications SNCF.