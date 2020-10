Quel membre des Inconnus cuisine le mieux ? Pascal Légitimus nous dit tout

Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ont marqué les années 90 avec leurs sketches des Inconnus. Souvent complémentaire sur la scène ou devant la caméra, en est-il de même en cuisine ? Sur les tournages ou lors des séances de brainstorming, l'un des trois humoristes s'est-il démarqué des autres derrière les fourneaux ? Pascal Légitimus nous dévoile avec humour dans l'émission La Table des Bons Vivants de Laurent Mariotte qui est selon lui le meilleur cuisiner du groupe... "Je pense que c'est moi, sans aucune flagornerie", explique avec malice Pascal Légitimus.

Écrire ou cuisiner, tel est ton destin

"Bernard, je pense qu'il n'est pas mauvais. Didier, je ne sais pas parce que je n'ai jamais vu Didier cuisiner", s'amuse l'humoriste. "Mais bon, quand on bossait chez lui à l'époque où on bossait chez moi, c'était plutôt des cacahuètes, des bricoles, des choses comme ça. Ou on allait souvent au restaurant pour perdre moins de temps à faire la cuisine." Une chose est sûre, les repas entre les trois hommes ne devaient pas manquer de piquant !