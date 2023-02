Quel est le bilan de la mobilisation contre la réforme des retraites ?

Écoles, transports publics, centrales électriques, raffineries… De nombreux secteurs ont été perturbés ou bloqués mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestations ont rassemblé près d'1,3 million de personnes partout en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un record pour des chiffres donnés par les autorités.

La plus forte mobilisation depuis 1984

Il s'agit de la plus forte mobilisation en France depuis 1984 et le projet de loi remettant en cause l’autonomie des écoles privées. À Paris, 87.000 personnes ont manifesté mardi, soit 7.000 de plus que le 19 janvier. La CGT en a dénombré quant à elle 500.000 dans la capitale.

Mais ce qui est marquant, c’est une très forte mobilisation en région. Les rassemblements étaient plus importants que lors de la première journée d’action : 40.000 personnes réunies à Marseille, 25.000 à Montpellier… Mais aussi dans beaucoup de villes moyennes. La France des sous-préfectures a exprimé son opposition. Ils étaient 7.000 à Alès ou 8.500 à Angoulême. Pour beaucoup, il s'agissait d'une première manifestation où toutes les générations étaient réunies.

30 interpellations à Paris

Dans l'ensemble, ces rassemblements se sont bien déroulés. La manifestation parisienne a connu quelques incidents sur le parcours, notamment en fin de journée, où des individus s’en sont pris aux forces de l’ordre. Quelques dégradations également sont à noter. Une agence bancaire et quelques commerces ont été vandalisés. Au total, la police a procédé à 30 interpellations.