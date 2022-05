Proxénétisme des mineurs : «Certains clients avaient l'âge de son grand-père», raconte une mère

Aline est une mère de famille meurtrie. A 14 ans, sa fille a été prostituée par son compagnon de trois ans son aîné. Le cauchemar durera un an et la vérité éclatera lorsqu'un drame surviendra.

L'adolescente a "menti" à son compagnon, lui racontant "que son papa était mort et que sa maman l'avait mise à la porte". Au début de leur relation, son compagnon âgé de 17 ans lui répète qu'elle est la femme de sa vie et qu'ils allaient se marier. "Mais par contre, pour que l'on puisse se marier, il va falloir de l'argent", lui aurait-il dit un jour. "Au début, elle le faisait par amour et après, petit à petit par obligation."

"Je n'ai pas pu lire le procès verbal jusqu'à la fin"

Ce sont les pompiers qui ont révélé à Aline la vie terrible que menait sa fille, mineure au moment des faits. "Un jour, il a failli la tuer et l'a laissée pour morte. Vers 21 heures, les pompiers m'ont appelée et m'ont dit 'On a votre fille avec nous et apparemment, elle s'est fait frapper par son conjoint.'" Mais à aucun moment, la jeune fille ne parlera de "prostitution". C'est auprès des forces de l'ordre que Aline découvrira la sombre vérité. "J'ai lu le procès verbal. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas lu jusqu'à la fin. Je n'y suis pas arrivée."

Cette mère de famille évoque l'âge des clients. "Elle en avait de l'âge de son grand-père. Ce qu'ils lui demandaient de faire... je me suis arrêtée, j'ai signé."

Si Aline a accepté de parler au micro d'Europe 1, une omerta règne au sein de sa famille. "Je n'en ai pas parlé avec elle, je lui ai juste montré que j'étais là et qu'on était prêt à tout pour qu'elle s'en sorte", a-t-elle raconté. "On lui a volé son enfance. Quelque part, je me sens coupable parce que je me dis que je n'ai pas réussi à comprendre ma fille."