Lors d'une altercation à proximité des grilles du lycée Sévigné de Tourcoing, l'élève a insulté l'enseignante qui lui avait intimé l'ordre de retirer son voile islamique, et l'a ensuite giflé. La professeure lui a alors répondu par le même geste, avant de se faire bousculer et frapper par la jeune fille de terminale, qui a rapidement pris la fuite. Une scène qui a particulièrement choqué l'une des élèves de l'enseignante.

"Cette professeure est vraiment adorable. Elle est super gentille, à l'écoute, elle est tout le temps là pour nous. Elle nous aide et il n'y a jamais eu de problème. Je ne comprends pas la fille. Pour moi, la professeure a eu raison de se défendre", argumente-t-elle fermement.

"On sait qu'on doit l'enlever"

Les cours ont été suspendus mardi, dans ce même lycée. Des représentants du rectorat et du Conseil régional sont venus apporter leur soutien aux enseignants dans cet établissement où les règles concernant le port du voile islamique semblent globalement bien respectées, selon Leila, une élève elle-même de confession musulmane.

"Dans tous les cas, il y a des CPE qui sont là pour voir si le voile est bien retiré à l'entrée de l'établissement. Mais religieusement, oui, ça me dérange. Après, bien sûr, on est dans un établissement laïque, donc on sait qu'on doit l'enlever et on ne peut pas aller contre le règlement intérieur du lycée", témoigne l'élève au micro d'Europe 1. Ce mardi soir, rien n'a filtré de la réunion de crise tenue au lycée, où certains témoignages évoquent de vrais problèmes de discipline et parfois de violences entre les élèves et à l'égard du corps enseignant.