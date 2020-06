Procès Mediator : 3 ans de prison ferme requis contre l'ex-numéro 2 du groupe Servier

Les réquisitions dans le gigantesque scandale sanitaire du Mediator sont tombées mardi soir. Le parquet a ainsi requis trois ans de prison ferme contre Jean-Philippe Seta, l'ex-numéro 2 du groupe Servier, le laboratoire qui a mis sur le marché et commercialisé pendant des années ce coupe-faim tenu pour responsable de la mort de centaines de personnes. 8,2 millions d'euros d'amende ont également été requis contre les laboratoires Servier.

Contre l'Agence de sécurité du médicament, poursuivie pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator en dépit d'alertes répétées sur sa dangerosité, l'accusation a demandé une peine de 200.000 euros d'amende.

Commercialisé pendant 33 ans, malgré les alertes

Mis sur le marché en 1976 comme adjuvant au traitement du diabète mais largement détourné comme coupe-faim, le Mediator a été prescrit à environ cinq millions de personnes pendant les 33 ans de sa commercialisation. Il est tenu pour responsable de centaines de décès. Il n'a été retiré du marché qu'en novembre 2009, alors que de premières alertes sur sa dangerosité ont été émises dès 1995 et que de premiers cas de graves maladies cardiaques ont été signalés dès 1999.

Pour le parquet, le groupe pharmaceutique a fait "un choix stratégique et donc parfaitement délibéré" de cacher dès l'origine les propriétés anorexigènes du Mediator en le positionnant comme un antidiabétique. Des "manipulations, dissimulations et manœuvres" qui se poursuivront "tout au long de l'histoire du médicament", a accusé la procureure. La firme et son ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, jugés notamment pour "tromperie aggravée", "escroquerie" et "homicides et blessures involontaires", s'en sont toujours défendus, arguant qu'il n'y avait pas eu de "signal de risque identifié" avant 2009.