Procès des viols de Mazan : pourquoi Nabilla a-t-elle fermé sa cagnotte de soutien à Gisèle Pélicot ?

Comme tous les Français, Nabilla Vergara a été profondément touchée par la terrible histoire de Gisèle Pélicot, qui aurait été violée par 50 hommes recrutés par son mari. Ce dernier est accusé d'avoir drogué sa femme pour arriver à ses fins.

40.000 euros récoltés

Alors que le procès s'est ouvert lundi 2 septembre à Avignon, la star de la télé-réalité a décidé d'ouvrir une cagnotte Leetchi pour soutenir Gisèle Pélicot. "J’ai été profondément touchée par votre histoire. Je suis admirative de votre courage et votre force. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes sur cette Terre. J'aimerais que l’on puisse toutes participer à vos frais de justice et vous aider à traverser cette terrible épreuve. Au nom de toutes les femmes. Nous sommes tous avec vous du fond du cœur", a écrit Nabilla dans la description de sa cagnotte lancée jeudi 5 septembre.

Gisèle Pélicot demande la fermeture des cagnottes

Dès le lendemain matin, près de 40.000 euros étaient déjà récoltés mais Nabilla a fermé la cagnotte. Pourquoi ? La star de la télé-réalité a tout simplement respecté la volonté de Gisèle Pélicot qui a fait savoir par le biais de ses avocats Me Stéphane Babonneau et Antoine Camus qu'elle ne "ne souhaitait aucunement l’ouverture de cagnottes de soutien en ligne et demande la fermeture de celles déjà ouvertes" pour "préserver la dignité et la sérénité des débats".

Dans un message partagé sur X, Nabilla a assuré que chaque donateur serait remboursé de la somme versée sur la cagnotte. 2.000 personnes y avaient participé en moins de 24h.