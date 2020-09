Procès des attentats de janvier 2015 : les explications brouillonnes du principal accusé

Depuis une semaine, il promettait de "tout balancer". Ali Riza Polat, principal accusé présent au procès des attentats de 2015, a livré mardi des explications brouillonnes, attribuant sa présence sur le banc des accusés au témoignage d'un "indicateur" impliqué dans une affaire d'homicide.

"Je suis dans une cour d'assises pour complicité pour deux enculés que je ne connais même pas", a lancé devant la cour d'assises spéciale de Paris Ali Riza Polat, en référence aux frères Chérif et Saïd Kouachi, auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo. "J'ai pas cherché des armes pour tuer des gens (…) Je cherchais des armes pour mes braquages et on vient me chercher pour cette affaire-là", a poursuivi l'accusé, lors d'un monologue ponctué d'insultes et de coups de sang.

Des "aveux" sur 22 pages

Proche du tueur de l'Hyper Cacher Amédy Coulibaly, Ali Riza Polat est le seul des onze accusés présents au procès des attentats de janvier 2015 à répondre de "complicité" de crimes terroristes, passible de la perpétuité. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir servi de "bras droit" à Amédy Coulibaly et d'avoir joué un rôle central dans les préparatifs des attaques de l'Hyper Cacher et de Montrouge, mais aussi celle de Charlie Hebdo.

Une mise en cause que Polat a de nouveau contestée mardi : "Il y a trois-quatre mois, je suis tombé sur un document, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses", a-t-il indiqué, en exhibant un PV d'audition issu du dossier d'instruction.

Découvrez "Le Son de Vie", le podcast Europe 1 Studio sur la résilience Comment vit-on après avoir été victime d’un attentat ? Comment se relever après un tel traumatisme ? Comment inventer la vie d’après ? Dans "Le Son de Vie", le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, le journaliste Sébastien Guyot a tendu le micro à des hommes et de femmes qui ont avancé pas à pas sur le chemin de la résilience, au rythme de sons, de bruits et de musiques. Découvrez notamment les témoignages de Sigolène Vinson, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo, et de Chloé Verlhac, la veuve du caricaturiste Tignous, assassiné le 7 janvier 2015. >> Retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts, Google podcasts, SoundCloud, Dailymotion et YouTube, ou vos plateformes habituelles d’écoute. >> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1

Lors de cette audition, un témoin aurait évoqué sous X son implication dans la préparation des attentats. Un témoignage contesté par Polat, qui l'attribue à un "indicateur" de la police, impliqué dans l'assassinat d'un "petit de la cité". "Ces gens-là, ils ont assassiné quelqu'un d'une balle dans la tête", s'est emporté Polat, précisant avoir "tout balancé" voilà quatre mois au "parquet de Paris". "J'ai fait 22 pages d'aveux !", a-t-il ajouté.

"Deux affaires différentes"

Présent à la barre, un ancien responsable de la Sous-direction anti-terroriste (Sdat) a assuré qu'Ali Riza Polat avait été identifié grâce à des éléments fournis par l'un de ses co-accusés, et non sur la base de ce témoignage anonyme, bien plus tardif.

L'avocat général a reconnu de son côté l'existence d'une enquête, mais a écarté tout lien avec le procès Charlie. "Il s'agit de deux affaires différentes qui à mon sens n'ont pas grand chose à voir", même si "les investigations qui sont en cours nous éclaireront", a-t-il conclu.