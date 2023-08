«Vous avez des bouffées d'émotions» : l'ancien patron du RAID toujours marqué par les attentats de 2015

En 2017, l'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé de proclamer le 21 août Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme, afin d’honorer et de soutenir les victimes et les survivants du terrorisme, promouvoir et protéger le plein exercice de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.

Tous les ans, des hommages sont rendus à ces victimes d'actes barbares et les acteurs des évènements, comme les membres du RAID, sont amenés à les évoquer. Ce lundi 21 août, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID de 2013 à 2017, est revenu, au micro d'Europe 1, sur ce qui lui reste en mémoire après l'attentat qui avait ciblé un magasin Hyper-Casher de la porte de Vincennes à Paris le 9 janvier 2015.

"Je ne suis pas véritablement redescendu de cette époque-là"

"Moi et l'ensemble de mon staff, on a trouvé un restaurant qui était ouvert et on a pris le temps de se décontracter. Comme on était toujours en tenue, les passants nous remerciaient et ça nous a fait chaud au cœur sur le coup parce qu'on venait de vivre quelque chose de vraiment tendu", a déclaré Jean-Michel Fauvergue au micro d'Europe 1.

"Je ne suis pas véritablement redescendu de cette époque-là. Quand j'ai quitté le RAID, j'ai embrayé sur la politique, ce qui fait que tout s'est enchaîné à 200 à l'heure. Je n'ai commencé à décompresser que quand j'étais dans l'hémicycle. C'est tout le temps présent, mais pas de manière oppressante. Ça revient à des moments où vous vous y attendez le moins. Vous avez des bouffés d'émotions. Chacun draine et gère à sa manière. Vous devez vous trouver des choses à faire, des manières d'évacuer ces moments", a conclu l'ancien patron du RAID (2013-2017).