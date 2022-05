Prix des billets d'avion : quelles destinations ont vu leur prix baisser ?

Vos vacances d'été seront certainement plus chères que celles de l'an passé. Pour cause, la guerre en Ukraine a entraîné la hausse du prix des billets d'avion, une conséquence directe de l'augmentation du prix des carburants. Mais sur le long terme, sur les dix dernières années, les prix ont bel et bien chuté. Par exemple, les billets d'avion pour aller de Paris à New York sont 20% moins chers qu'auparavant.

"Il était temps qu'on baisse le prix du billet"

"Je vais à Montréal : 354 euros !" Un aller-retour avec Air France à prix cassé, sourit Angela, qui entre dans l'aéroport valise à la main.

Le prix du billet vers la ville canadienne a chuté de 21% depuis 2010. Grégory travaille dans la musique, il a commencé à s'y rendre régulièrement il y a six ans. "C'était plus cher que ça, c'était au moins 600 euros minimum. Il était temps qu'on baisse le prix du billet. On part avec un prix très bas parce qu'il y a beaucoup d'options, ça fait plaisir", lance-t-il.

En dix ans, les tarifs de l'ensemble des compagnies ont fondu, notamment en raison de la concurrence féroce des compagnies aériennes à bas prix.

Des compagnies forcées de se réinventer

La fin du modèle "all inclusive" des compagnies traditionnelles, forcées de se réinventer quand près de la moitié des vols au départ de la France sont aujourd'hui opérés par des compagnies à bas prix, explique Guillaume Rostand, le porte-parole du site de réservation Liligo.com.

"Pour pouvoir proposer des prix d'appel sur Internet, toutes les compagnies se sont mises à vous facturer, en plus du billet d'avion, le choix de la plage, les bagages cabine et les bagages en soute notamment et les billets coupe-file", commente-t-il. "C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas il y a encore peu de temps. C'est une tendance du marché."

La baisse des prix est aussi rendue possible par des appareils moins consommateurs en carburant, dont le prix a baissé entre 2010 et 2021.