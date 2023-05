Prix de l'immobilier, taux d'intérêt élevés... Comment expliquer la crise du logement qui touche la France

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) sera reçue lundi par Elisabeth Borne. L'organisation doit parler travail avec la Première ministre, mais il sera aussi question de la crise du logement. La CPME a des propositions à faire pour l'endiguer. Comment expliquer cette crise du logement, dont on parle beaucoup ces dernières semaines ?

Si on se place du côté des professionnels, on ne construirait pas suffisamment de logements neufs. "Nous avons besoin que la France construise un minimum et a minima 350.000 logements. Quand on compare les marchés espagnol et allemand, on construit à un prix de revient deux fois moins élevé qu'en France", explique Loïc Cantin, président de la Fnaim, la Fédération nationale de l'immobilier. "On peut bien évidemment construire aujourd'hui moins cher en France. Mais il faut se poser la question : comment on construit demain ? Ce n'est pas une question de court terme, c'est une question de long terme, c'est une question de prospective. On demande seulement que ce gouvernement se projette sur un long terme."

Une crise qui concerne surtout les Français

Concrètement, les professionnels du secteur attendent que le gouvernement prenne la pleine mesure du problème. D'autant qu'avec ses constructions en berne, la Fédération française du bâtiment annonce que près de 100.000 emplois sont menacés. Tout un secteur est enrayé. Mais si on ne construit pas assez de logements, c'est aussi parce que les acheteurs ne sont pas nombreux, à cause notamment des difficultés à obtenir un crédit immobilier.

Parce que la crise du logement concerne non seulement les professionnels, mais surtout les Français. Entre le prix de l'immobilier qui est très élevé, les taux d'intérêt qui montent en flèche et d'une manière générale la frilosité des banques à prêter, les Français qui veulent accéder à un logement sont désabusés. "Est-ce que ce serait possible d'acheter à l'heure actuelle ? Non", explique une passante. "Ça flambe, on ne peut rien acheter s'il y en a au moins 10.000 € de revenus par mois", regrette un autre.

"Il faudrait gagner au loto" pour acheter un logement

"Je pourrais acheter avec le concours des banques, mais ils sont très réticents à accorder des prêts", reconnait un autre passant au micro d'Europe 1. "Les taux sont très élevés, donc en ce moment, on a un peu mis les projets en stand by", regrette une jeune femme qui souhaitait acheter. "On a renoncé et ce n'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on gagne au Loto pour le coup", ajoute une autre.

Selon les experts, sans changements importants et rapides, cette situation pourrait continuer de se durcir et durer jusqu'à la fin de l'année.