Prix de l'électricité, du gaz, des péages... Ce qui change au 1er février 2024

Livret, énergie, péage... Les changements seront nombreux pour les Français ce jeudi. Comme toujours, à l'occasion du 1er février, plusieurs modifications sont à prévoir. Europe 1 fait le point de tout ce qui change ce jeudi.

Le prix de l'électricité poursuit sa hausse...

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'avait promis : la hausse de l'électricité au 1er février 2024 ne dépassera pas les 10% le mois prochain pour 97% des ménages. Dans les faits, la hausse sera comprise entre 8,6% et 9,8% selon le contrat souscrit. Attention toutefois pour les clients de l'offre Tempo, qui auront une augmentation d'environ 13%.

En cause de cette augmentation : le retour d'une taxe sur l'électricité. Mais cette hausse des tarifs intervient également dans un contexte de fin du bouclier tarifaire, mise en place au début de l'automne 2021, qui a permis de protéger les ménages français de l'explosion des prix sur le marché en 2022, et qui doit prendre fin d'ici à 2025. Alors que la hausse des tarifs est estimée à approximativement 43% depuis 2022, une dernière augmentation devrait avoir lieu en février prochain, a averti Bruno Le Maire.

... tandis que le prix du gaz diminue

Bonne nouvelle en revanche pour les ménages utilisant le gaz. Après avoir diminué une première fois au moins de janvier, le prix du gaz poursuit sa baisse. La commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé que le prix repère du gaz, qui est venu remplacer le tarif réglementé en juillet dernier, baisse de nouveau en février. Ainsi, un foyer se chauffant au gaz verra le prix du kWh diminuer de 0,11 centime à 0,10 centime d'euros.

Petite augmentation des prix des péages

Le mois de février est synonyme de nouvelles augmentations pour les péages. Après une augmentation de 4,75% l'année dernière, la hausse se poursuit en 2024, avec des tarifs en augmentation de 3% en moyenne dès jeudi. Une nouvelle progression des tarifs, qui s'explique avant tout par l'inflation, justifient les sociétés autoroutières.

Les taux des livrets changent très peu

Côté épargne, les Français garderont le sourire. Si le taux du livret d'épargne populaire (LEP) réservé aux ménages les plus modestes baisse légèrement en passant de 6 à 5%, celui du Livret A n'évolue pas. Ce dernier reste à 3%, et ce, jusqu'en février 2025. Le taux du compte épargne logement (CEL) et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ne changeront pas également au 1er février.

Et côté social ?

Dès jeudi, les chauffeurs VTC bénéficieront d'une revalorisation salariale de 9 euros net par course. Désormais, le tarif minimum par trajet passera à 10,60 euros pour les clients.

Pour les employés, le montant net social, affiché depuis l'été dernier sur votre fiche de paie, fait désormais office de référence pour le gouvernement. Dès jeudi, les personnes souhaitant faire une demande de Prime d'activité ou de RSA devront renseigner ce montant sur le site internet de la CAF.

Enfin, la rémunération des stagiaires sera également à la hausse. La gratification minimale accordée aux étudiants augmente dès le 1er février de 7% et passe de 4,05 euros à 4,35 euros l'heure. Selon l'État, le gain sera d'environ 40 à 50 euros par mois.