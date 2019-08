Prime à la conversion, prix de l'électricité, du gaz...ce qui change en ce 1er août

Nouvelle prime à la conversion, hausse du prix de l’électricité et baisse de celui du gaz, mais aussi meilleur encadrement du démarchage téléphonique...Tour d'horizon de ce qui change au 1er août 2019.

Une nouvelle prime à la conversion moins avantageuse

Depuis ce jeudi, changer votre veille voiture pour un modèle plus récent et plus propre peut s’avérer moins rentable qu’auparavant. La prime à la conversion, mise en place pour inciter les Français à remplacer un véhicule ancien par un véhicule moins polluant, a en effet été revue à la baisse.

>> LIRE AUSSI - Restriction de la prime à la conversion : ce qui change

Ces primes, moins généreuses, ne seront désormais versées que pour l’achat de véhicules plus propres que jusqu’à présent. Elles seront également concentrées en priorité sur les ménages modestes. Le droit à la prime s’appuie désormais sur le revenu fiscal de référence qui apparaît sur l’avis d’imposition. Ce qui aboutit au fait que la moitié des ménages les plus riches ne peuvent plus y prétendre. Pour savoir si vous pouvez prétendre à cette nouvelle prime, le gouvernement a mis en place un site sur lequel il est possible de faire une simulation.

L'électricité subit une nouvelle hausse

Après une hausse record de 5,9% au 1er juin, le tarif de l'électricité augmente à nouveau de 1,23% pour les particuliers et 1,10% pour les entreprises. Une augmentation qui doit notamment servir à financer les réseaux de distribution de l’électricité.

Le gaz une nouvelle fois à la baisse

A contrario, après une première baisse de 6,8% au 1er juillet, le prix du gaz continue de chuter. En moyenne, les tarifs réglementés vont baisser de 0,5% à compter de ce jeudi. Ces nouveaux tarifs sont appliqués à 4,5 millions de foyers.

Le démarchage téléphonique mieux encadré

Dès ce jeudi, l'Arcep interdit l'usage des numéros commençant par 01 à 05 en dehors des frontières françaises. Idem pour les systèmes automatisés dont les numéros commencent par 06, 07 ou encore 09. Cette mesure a pour but de mieux encadré le démarchage téléphonique. Comme le rappelle Le Figaro, de nombreuses entreprises installés à l'étranger modifiaient leur numéro pour faire augmenter leur taux de réponse. Ce n'est donc désormais plus possible.