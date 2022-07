Pouvoir d'achat : qu'attendent les Français du projet de loi ?

Alors que l'inflation a augmenté de 5,8% par rapport à l'année dernière, le projet de loi sur le pouvoir d'achat est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. Sur la table, plusieurs mesures phares comme le chèque carburant, le chèque alimentaire, la suppression de la redevance audiovisuelle. Des mesures censées alléger les coûts de la vie quotidienne. Mais qu'en pensent les Français ?

"C'est mieux que rien"

Sous les arbres du camping du Lido, tout proche de Fontainebleau, Anne et son fils installent leur tente. Des vacances moins loin que prévu cette année, principalement en raison de l'augmentation du prix du carburant. Budget total pour deux semaines : 1.000 euros, pas plus.

La mère de famille se félicite du chèque carburant prévu par le gouvernement, mais elle regrette que les mesures sur le pouvoir d'achat ne soient pas plus structurelles. "C'est vraiment ponctuel, il y a des choses à revoir, c'est toujours mieux que rien, mais le problème, c'est que souvent on le repaye par la suite sous d'autres formes", observe-t-elle.

Une crainte partagée par Marie qui a parfois du mal à boucler ses fins de mois. Alors quelles mesures espère-t-elle ? "Avoir des mesures qui permettent de pouvoir vivre décemment, on va dire pendant un mois entier, sans avoir peur de toutes les fins de mois et de devoir toujours regarder son compte", demande-t-elle.

Les Français de plus en plus inquiets

Les Français craignent de plus en plus une baisse importante de leur pouvoir d'achat, confirment les dernières études de l'Insee, comme l'explique Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Insee. "Les inquiétudes se manifestent vraiment sur l'évolution du pouvoir d'achat. Les ménages sont plutôt pessimistes à la fois sur leur propre niveau de vie et sur le niveau de vie général en France."

Des craintes qui ne devraient pas retomber alors que l'inflation pourrait atteindre plus de 6% à la fin de l'année et dépasser les 7% en 2023.